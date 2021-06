Due giovani sono stati sorpresi nella notte dai poliziotti delle Volanti mentre, in via Malta, erano chini e intenti ad armeggiare su due furgoni parcheggiati. I due uomini, in particolare, stavano riponendo dell'attrezzatura all'interno dei loro zaini.

Notati gli agenti, con l'intento di eludere il controllo si sono dati alla fuga nelle vie limitrofe, ma uno dei due è poi stato acciuffato in via Mameli, dopo aver ingaggiato una violenta colluttazione con un poliziotto.

Gli accertamenti compiuti dagli uomini delle Volanti hanno permesso di verificare che i due giovani stranieri avevano asportato dell'attrezzatura elettronica per un valore complessivo di circa 400 euro.

Tutta l'attrezzatura è stata restituita ai legittimi proprietari.

Il giovane fermato, ucraino, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Continuano le indagine per identificare anche il secondo uomo.

