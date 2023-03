Momenti di paura nel tardo pomeriggio nella centrale piazza del Carmine, a Cagliari. Due extracomunitari di un gruppo che è solito sostare in quella zona sono venuti alle mani.

La zuffa ha scatenato il panico per la presenza di numerose mamme con i bambini che si godevano un pomeriggio all’aperto grazie anche alla temperatura ormai primaverile.

Sono intervenuti in forza i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno fatto cessare lo scontro e identificato i responsabili.

Una volta di più si è posto il problema della sicurezza di piazza del Carmine, la più bella di Cagliari che, specie nelle ore serali, diventa teatro di risse e spaccio di droga.

