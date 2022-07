Dopo il malfunzionamento di ieri, con centinaia di viaggiatori rimasti per ore all’aeroporto di Cagliari, il radar della base militare di Decimomannu – che regola il traffico aereo nel sud Sardegna – è tornato a funzionare, il guasto è stato risolto nella notte.

Da questa mattina la situazione è dunque tornata alla normalità, salvo il caso del volo V7 01112 di Volotea che, in partenza alle 7.45 per Fiumicino, ha subito quasi due ore di ritardo decollando alle 9.30.

I passeggeri, infuriati, hanno chiesto spiegazioni al gate, ma, a quanto si apprende, non avrebbero ricevuto precise informazioni sulle cause dello slittamento. Conseguentemente il volo di rientro da Roma, previsto in arrivo per le 10.35, è schedulato per le 12.30.

Intanto si attende di capire cosa abbia creato il "malfunzionamento" del radar alla base di Decimomannu.

