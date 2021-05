In Sardegna sono 58.293 i nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità del reddito di cittadinanza (52.815) o pensione di cittadinanza (5.478).

E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio del Reddito e Pensione di Cittadinanza relativo al mese di aprile 2021.

Sempre guardando ai dati, nell’Isola sono 115.475 le persone coinvolte dai benefici, per un importo medio mensile di 519 euro.

Tra gennaio e aprile 2021, 21.937 famiglie, pari al 3,3% del totale, hanno richiesto uno dei due aiuti: 7.786 in Provincia di Cagliari, 1.901 nel Sulcis-Iglesiente, 1.092 nel Medio Campidano, 1.830 nel Nuorese, 589 in Ogliastra, 1.862 in Gallura, 1.755 nell'Oristanese e 5.122 nel Sassarese.

Nello stesso periodo considerato dalla rilevazione, segnala ancora il report, è stato revocato il beneficio a 751 nuclei, con conseguente sospensione e avvio dell'azione di recupero del pregresso non dovuto, per una motivazione o per l’altre.

