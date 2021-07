È stata eseguita dagli agenti della Sezione investigativa e della Squadra Volanti del Commissariato di Quartu l’ordinanza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie nei confronti di un 51enne quartese.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle numerose denunce presentate dalla donna.

Gli inquirenti hanno accertato una serie di maltrattamenti con continue vessazioni subite dalla vittima a partire dal giugno 2017: minacce, umiliazioni, atteggiamenti aggressivi anche in presenza delle figlie minorenni.

L’uomo ora non potrà più avvicinarsi a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla moglie e gli è stato imposto anche il divieto di non comunicare con lei e le figlie in alcun modo e con qualsiasi mezzo.

