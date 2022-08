Prima ha causato un incidente in via Cocco Ortu a Cagliari, e poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso alle persone ferite, due donne di 75 e 90 anni residenti nel capoluogo.

È accaduto nella serata di ieri, protagonista un automobilista poi identificato come un uomo di 54 anni residente a Quartu Sant’Elena.

Dopo l’incidente, gli investigatori della Polizia Locale si sono immediatamente messi al lavoro per risalire al responsabile. A seguito di certosine indagini avviate grazie alla testimonianza di una persona presente sul posto e dopo aver acquisito e visionato le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono risaliti al veicolo coinvolto nell'investimento delle due donne e al suo conducente.

All’uomo, la cui patente è peraltro risultata sospesa, sono state contestate la fuga dopo l'incidente e l'omissione di soccorso alle persone ferite e per tali reati sarà inviata apposita informativa all'autorità giudiziaria. Per la sospensione della patente è scattata inoltre la sanzione, che comporta, oltre ad una pesante multa, la revoca della stessa patente di guida.

Il fenomeno, segnalano dalla polizia locale, è a Cagliari in preoccupante ascesa: nella sola settimana appena trascorsa sono stati 3 i casi di incidenti con feriti nei quali i responsabili si sono dati alla fuga e sono stati poi rintracciati e denunciati.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata