Si è tenuta nel Palazzo Civico di via Roma la premiazione di 72 tra studenti e studentesse più meritevoli delle scuole medie cagliaritane. Oltre a un attestato, hanno ricevuto una borsa di studio di 400 euro, ottenuta grazie al conseguimento della Licenza Media con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2021/2022. Un contributo che aiuterà le famiglie nell’acquisto di libri e del materiale didattico.

Pia Candelario è soddisfatta per il traguardo raggiunto: "Mi sono impegnata molto sia per soddisfazione personale che per non deludere i miei genitori. E questo obiettivo mi ha spinto a dedicare tutta me stessa allo studio”. Per Pia è solo un punto di partenza: “Dopo il liceo scientifico, vorrei fare medicina o criminologia”.

Anche per Silvia Pilloni è un grande giorno: "Volevo rendere al massimo e non deludere me stessa”. Silvia ha scelto il liceo scientifico: “Preferisco le materie scientifiche rispetto a quelle umanistiche”. Il padre, Luca Pilloni, racconta la passione della figlia per lo studio: “Ha ricevuto un impulso forte dalla mamma. Spero segua le orme del fratello e si iscriva a informatica”.

Il presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco: "Il Comune di Cagliari, con questi riconoscimenti, vuole incentivare quei ragazzi che hanno dimostrato nell’arco dell’anno di essere meritevoli”. La scuola italiana premia il merito? “Non sempre, ma credo sia il momento giusto per affrontare la situazione meritoria di questi ragazzi. È importante che si dia il merito alle persone che, con volontà e abnegazione, abbiano raggiunto dei risultati scolastici o accademici importanti”.

