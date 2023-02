Rivoluzione improvvisa della viabilità a Pirri, in particolare in via Efisio Melis; a quanto pare, i residenti della zona non sono stati avvisati della modifica e i disagi non sono tardati ad arrivare «con l’apertura delle scuole alle 8.15 e questa inversione di marcia improvvisa, stamattina qui c’era un caos» afferma Maria Teresa Siddi, residente nella via. «In tutta la via Melis il senso di marcia è completamente invertito rispetto a com’era prima».

Confusione che ha interessato proprio tutti: «Stamattina sono passati in contromano sia il camion dell’immondizia che la Polizia Stradale. I vigili non ne sapevano nulla. Che senso ha una rivoluzione del genere così all’improvviso? Noi non siamo tecnici, questo sta a chi è competente. Ma non si può rivoluzionare un quartiere da un’ora all’altra. C’è stato un momento in cui la segnaletica verticale contraddiceva quella orizzontale. Non capiamo perché non ci sia comunicazione né tra istituzioni né con gli utenti. Perché noi siamo utenti che pagano le tasse e hanno diritto all’informazione. I vigili? Non si sono fatti assolutamente vedere. Né ieri né oggi. Ci stiamo adoperando noi residenti per avvisare chi passa. Il traffico era congestionato? Assolutamente no, questa via è così da 40 anni. Non capiamo il criterio che hanno usato».

Durante l’intervista sono molti gli automobilisti che imboccano la via contromano; così sono le stesse residenti a dover fare da “vigili improvvisati”.

Anche Enrica Fois, consigliere della Municipalità di Pirri nel gruppo dei Riformatori Sardi, non sa spiegarsi questa rivoluzione improvvisa: «Il cambio dei sensi avvenuto nottetempo in modo eccezionalmente riservato potrebbe avere come unico scopo voler far impazzire i cittadini pirresi. La scelta di questi cambi di senso non è sensata, ma soprattutto come al solito la Municipalità non ha coinvolto gli attori principali, i cittadini e i commercianti, o ancora peggio non ha il peso sufficiente per poter incidere su queste scelte. Auspichiamo per il futuro una maggiore incisività della Municipalità di Pirri».

Il presidente della Commissione Viabilità della Municipalità di Pirri commenta: «Di recente è stata modificata la viabilità in via Poerio. Quindi per un senso circolatorio, via Melis e via Sanfelice avrebbero dovuto avere un’inversione dei sensi, in modo da permettere ai residenti del quartiere di Is Bingias di raggiungere con più facilità via Poerio e via Del Colle, senza passare da via Vesalio. È stato vergognoso che non siano stati avvertiti i residenti. Per quanto continueranno i disagi? Penso per una settimana almeno, le persone si dovranno abituare».

Qualcuno ha chiesto questa modifica? «Sono stati soprattutto i residenti e commercianti di via Sanfelice e di via Poerio a chiedere la modifica: infatti sia gli uni che gli altri lamentavano il poco traffico e quindi il calo del fatturato. Questa rivoluzione garantirà un flusso in via Poerio, senza dover fare tutto il giro del quartiere. Comunque, via Melis in questo modo garantisce un’inversione di senso di marcia da via Vesalio».

© Riproduzione riservata