Incidente stradale questa sera a Pirri, in via Calamattia, dove un uomo è stato investito sulle strisce pedonali, rimanendo incastrato sotto il veicolo. È successo all’altezza del Bingo, direzione via Santa Maria Chiara.

Stando alle prime informazioni l’utilitaria si sarebbe fermata a ridosso dell’attraversamento per far passare il pedone ma è stata tamponata con violenza da un secondo veicolo, falciando così il passante.

L’uomo, bloccato tra le lamiere dell’auto, è stato soccorso e liberato dai Vigili del fuoco. Sul posto anche Municipale e 118 per un trasferimento in codice rosso al Brotzu di Cagliari.

