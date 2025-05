La Polizia Locale di Cagliari ha sequestrato 170 compresse di un farmaco che veniva spacciato come sostanza stupefacente, denunciando un 38enne di origine tunisina.

La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine in Piazza del Carmine, quando gli agenti hanno fermato l’uomo a bordo di un monopattino.

Insospettiti dal suo fare nervoso, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione, trovandogli addosso 13 blister di Lyrica, farmaco contenente pregabalin, utilizzato per l’epilessia e i disturbi d’ansia, ma sempre più spesso smerciato come “droga da strada”. «Il suo uso improprio – spiega il Comando cagliaritano – è oggetto di allarme in diversi paesi europei e ora anche in Italia, come conferma il sequestro avvenuto a Cagliari».

Nelle disponibilità del 38enne – che non aveva permesso di soggiorno e non ha saputo spiegare il possesso del farmaco - sono state inoltre trovate carte di pagamento e tessere sanitarie intestate ad altri individui.

Per questo l’uomo è stato condotto presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per l’identificazione. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Ora proseguono le indagini per risalire alla provenienza del farmaco, il quale, sebbene possa essere reperito solo dietro prescrizione medica, è oggetto di segnalazione di uso improprio, abuso e dipendenza da parte dell'AIFA e potrebbe essere stato ottenuto attraverso furti di medicinali, utilizzo di ricette false, ricettari rubati o acquistato sul dark web.

(Unioneonline)

