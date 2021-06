Era in possesso di un chilo di marijuana e la circostanza non gli ha potuto evitare l’arresto. In manette, nel corso di un’operazione della Squadra mobile di Cagliari, è finito un 26enne, disoccupato e incensurato.

Grazie ad alcune segnalazioni inviate da cittadini attraverso l’applicazione “Youpol” della Polizia di Stato, e a seguito del sequestro, negli ultimi 3 giorni di 20 chili di hashish e 6 di marijuana (vicende per le quali tre persone sono state arrestate), i “Falchi” hanno ricostruito due canali di approvvigionamento della droga destinata alla movida cagliaritana.

Ieri pomeriggio è quindi scattata la perquisizione nell’abitazione del giovane: sotto il letto matrimoniale, sono stati ritrovati due sacchi di cellophane con un chilo di marijuana. Suddivisa in dosi, avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 10mila euro.

Gli agenti della Mobile hanno messo sotto sequestro preventivo anche mille euro in contanti e una moto di grossa cilindrata di recente immatricolazione, il cui valore era sproporzionato rispetto al reddito dichiarato al Fisco dal 27enne che ora è indagato per detenzione illegale di stupefacenti ed è stato messo ai domiciliari su disposizione del pm.

(Unioneonline/s.s)

© Riproduzione riservata