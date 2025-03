Irregolarità su 900 paia di calzature di vario tipo, tutte di produzione cinese, destinate alla vendita al dettaglio: è quanto hanno scoperto i carabinieri del NAS di Cagliari in un esercizio commerciale del capoluogo, in via Castiglione.

I prodotti risultavano privi di etichetta o recavano etichette non conformi, mancanti dell’indicazione dei materiali impiegati, della composizione e della spiegazione della simbologia riportata, in violazione della normativa sul diritto ad una corretta informazione per il consumatore finale.

La merce, del valore commerciale stimato in circa 7.000 euro, è stata sequestrata. In corso anche accertamenti tecnici e campionamenti per verificare l’eventuale presenza di sostanze pericolose per la salute pubblica che potrebbero essere rilasciate dai materiali utilizzati.

L’attività è stata condotta a tutela dei consumatori e sarà oggetto di ulteriore approfondimento da parte del NAS di Cagliari, che prosegue le indagini.

(Unioneonline/v.l.)

