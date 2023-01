La Regione non ha ancora deciso se investire i 50 milioni di euro che mancano per la costruzione del nuovo stadio del Cagliari.

Al Comune serve una risposta in fretta perché entro il 7 febbraio dovrà comunicare alla Fgci la candidatura della città a ospitare gli europei di calcio nel 2032.

La Giunta regionale potrebbe dare il via libera già domani, proponendo un emendamento ad hoc alla Finanziaria 2023 che sarà approvata martedì.

Sinora l’assessore al Bilancio Fasolino non ha né confermato né escluso l’intervento direttamente in manovra.

Il fatto è che, a poche ore dalla seduta, la Regione non ha sciolto alcuna riserva. Questo perché Christian Solinas non sarebbe del tutto convinto dell’opportunità del finanziamento, soprattutto per un impianto che vorrebbe fosse costruito da un’altra parte.

Ma Fratelli d’Italia (il partito del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu) spinge perché l’emendamento arrivi in Aula. In caso contrario, il partito di Giorgia Meloni ne porterebbe con ogni probabilità uno suo.

Una cosa è certa: di stadio si discuterà in Aula perché anche le opposizioni hanno un loro emendamento: la proposta di Piero Comandini che autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 dieci milioni in favore del Comune per la realizzazione dello stadio dei rossoblù.

