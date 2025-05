Nuovo appuntamento dedicato alle imprese del territorio e organizzato in collaborazione con l’Università di Cagliari.

Obiettivo dell’incontro in programma oggi a Cagliari – sede L’Unione Sarda, dalle 17:30, anche in diretta streaming su UnioneSarda.it – è offrire una panoramica sul tema dei dazi, tornato in auge dopo l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli USA.

Moderato da Giuseppe Deiana, caporedattore de L’Unione Sarda, l’appuntamento cercherà di spiegare cosa sono i dazi, ma anche come funzionano e come incidono sull’economia. E poi una riflessione su come far fronte alle imposizioni doganali e come le aziende possono agire per evitare di subire perdite economiche.

Ospiti del talk: Andrea Poddighe, Professore di Diritto Tributario; Michele Ippolito, Dottore commercialista e cultore di diritto tributario; Luca Tronci, Ricercatore di Diritto commerciale.

A rappresentare la voce delle imprese Pasquale Manca, Amministratore delegato di Olio San Giuliano; Gianni Maoddi, Presidente del Consorzio Pecorino Romano e Mattia Piludu, Direttore commerciale di Siddura.

