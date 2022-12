Ai carabinieri che lo hanno fermato per un controllo ha fornito un nome falso. Ma la carta d’identità che sosteneva di aver smarrito e la patente di guida (scaduta) lo hanno tradito.

Risultato: è stato denunciato per falsa attestazione di identità a un pubblico ufficiale.

Protagonista, in negativo, della vicenda, avvenuta a Cagliari, un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Un pattuglia dell’Arma lo ha fermato per accertamenti in via Borgo Sant’Elia, mentre era a bordo di un autocarro.

Come detto, l’uomo si è presentato a voce, affermando di aver perso i documenti.

Nel corso del controllo, però, nel vano portaoggetti del mezzo è stata ritrovata la sua carta d’identità, che recava però un nome e un cognome differenti.

Non solo: anche la patente, ormai non più valida, recava un’identità differente.

Per questo l’uomo è finito nei guai, con una doppia segnalazione all'autorità giudiziaria e a quella amministrativa per i provvedimenti del caso.

