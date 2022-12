No al circo con gli animali a Cagliari. La raccolta firme online su Change.org è decollata in poche ore e ha viaggiato veloce verso quota mille adesioni. Nel tardo pomeriggio di oggi erano 864, con un incremento di oltre 200 in un’ora.

La promotrice è Elisa Montaldo: «Le attività nelle quali sono costretti ad esibirsi, oltre ad essere totalmente contrarie alla natura di questi animali, sono anche pericolose per la loro incolumità. Per imparare a fare queste attività gli animali vengono maltrattati», è la tesi, «Per esempio, per insegnare agli elefanti ad alzarsi e stare in piedi sulle zampe posteriori viene messo un ferro rovente sotto la gola. Oltretutto, non di rado gli animali cadono e si fanno male durante le esibizioni», si legge.

L’obiettivo della petizione è spingere il Comune a emanare un «regolamento sulla base delle linee guida Cities 2006 in cui vieta l'utilizzo di animali in via di estinzione o il cui modello gestionale è incompatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare modo, i delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci e tutti gli altri animali elencati».

