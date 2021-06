Con la bella stagione arrivano anche le fiamme in Sardegna. Sono 21 gli incendi scoppiati oggi sul territorio regionale, i più vasti a Teulada e Carbonia.

In agro del comune di Teulada, in località Santa Lucia, alle 13.40 è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base di Pula assieme a una squadra dei Vigili del fuoco. In fumo mezzo ettaro di pascolo, le operazioni di spegnimento sono durate poco meno di un’ora.

Un incendio ancora più vasto è avvenuto anche nelle campgne di Carbonia, in località “Campu Frassolis”. Qui oltre a un elicottero proveniente dalla base di Marganai, sono intervenuti una squadra Forestas, una dei Vigili del fuoco di Iglesias e una dei volontari dell’associazione Terra Mare di Carbonia. Un ettaro di aree agricole è andato a fuoco, prima che le fiamme fossero domate, intorno alle 16.30.

(Unioneonline/L)

