L'ex presidente del Tribunale di Cagliari, Francesco Sette, 81 anni, è morto giovedì sera al Policlinico di Monserrato, ma sulle cause del decesso la Procura ha aperto ieri mattina un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo dopo un esposto presentato dalla famiglia.

Solo nelle prossime ore il pm di turno, la sostituta procuratrice Ginevra Grilletti, deciderà se disporre l'autopsia e chiedere ad un medico legale di accertare le cause della morte, così come se vi siano delle responsabilità dei sanitari sull'accaduto. Per il momento nulla trapela in merito all'esposto presentato dalla famiglia. L'ex magistrato, molto conosciuto in tutta la Sardegna, era andato in pensione nel dicembre del 2015.

Francesco Sette, nato a Macomer nel 1942, era arrivato a presiedere il Tribunale del capoluogo, ma prima si era distinto per equilibrio e capacità di giudizio nello scranno più alto della Corte d'Assise. Per mezzo secolo, prima di raggiungere i vertici degli uffici giudiziari cagliaritani, aveva lavorato in pressoché tutti gli uffici della magistratura giudicante: da pretore a giudice per le indagini preliminari, passando poi al Tribunale di Sorveglianza e alla guida delle Sezioni penali.

