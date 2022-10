“Mi hanno rubato l'auto”.

Questa la richiesta di un 27enne di Cagliari, presentatosi in questi giorni alla stazione dei Carabinieri di Stampace per sporgere denuncia.

Ma gli accertamenti dei militari hanno permesso di scoprire che la vettura non gli era stata sottratta: si trattava solo di uno stratagemma per evitare di finire nei guai per un incidente avvenuto qualche ora prima.

Il giovane, infatti, girando per il Lungomare del Golfo a bordo della stessa auto di cui voleva denunciare la sparizione aveva provocato un incidente, per fortuna senza feriti, per poi allontanarsi a piedi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Quindi ha pensato a un “trucco” per cavarsela. Ma invano: gli uomini dell’Arma, infatti, dopo averlo smascherato, lo hanno denunciato per simulazione di reato.

