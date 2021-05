L’incendio che ieri ha devastato i capannoni dell’ingrosso Asia trading in viale Elmas a Cagliari sembra sia partito dal cortile interno dell’attività: all’esterno delle strutture c’era parecchia merce e le fiamme hanno impiegato pochi istanti a divorare tutto, rendendo il rogo ingestibile.

Sulle cause e sulle conseguenze, anche ambientali, sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo Investigativo antincendi territoriale, i carabinieri della compagnia di Cagliari e gli specialisti del Noe.

Intanto sono proseguite durante tutta la notte e anche stamattina le operazioni di bonifica dell’area (GUARDA IL VIDEO). I vigili, dopo il super lavoro del giorno prima (sono stati impegnati 12 mezzi e più di trenta uomini) hanno tenuto sotto controllo i diversi focolai ancora attivi. Un capannone non esiste più, mentre del secondo sono rimaste in piedi solo alcune pareti che dovranno essere demolite.

Disperati i titolari (una famiglia cinese che ha aperto l’ingrosso quindici anni fa) dell’ingrosso specializzato in articoli da giardinaggio e per le feste, casalinghi, giocattoli, ferramenta e idee per i regali. I danni sono incalcolabili, probabilmente superiori al milione di euro.

Sulle cause del rogo gli inquirenti non si sbilanciano. I proprietari dell’attività non avrebbero mai ricevuto minacce ma l’ipotesi dell’atto doloso non può ancora essere scartata.

