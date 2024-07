Impossibile non notarli: agenti della Polizia di Stato e della Municipale, carabinieri, militari della Guardia di Finanza sono entrati in azione nella notte soprattutto nel centro di Cagliari per una serie di controlli nei locali notturni e nelle strade maggiormente frequentati dai giovani. Sono in corso le valutazioni su alcune posizioni amministrative di alcuni esercizi.

Il servizio è stato proposto dal questore Rosanna Lavezzaro nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e condiviso dal prefetto e dagli altri componenti dell'organismo che si riunisce in Prefettura.

Così durante la notte appena trascorsa, poliziotti, carabinieri e finanzieri, anche con le loro unità speciali, hanno svolto degli accertamenti su alcuni locali notturni, controllato le zone ritenute maggiormente a rischio nel centro storico dove c'è il maggior movimento di giovani, e effettuato parecchie identificazioni.

