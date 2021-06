Prima raffica di multe a Cagliari, dopo l’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu per dare un giro di vita alla cosiddetta “malamovida” notturna.

Nel dettaglio, i vigili, che sono entrati in azione sia in divisa che in borghese, hanno sanzionato il titolare di un locale del quartiere Castello, che ha venduto alcolici da asporto dopo le 21. Per lui una multa da 500 euro e la segnalazione al servizio delle Attività Produttive del Comune per la sospensione dell'abilitazione.

Stessa sorte è toccata al proprietario di un market nel quartiere Marina.

Ma le multe sono scattate anche per alcune persone che non indossavano la mascherina e per altre sorprese a bere alcolici dopo a tarda sera in bottiglie di vetro.

E sanzioni hanno trovato sotto il tergicristallo anche numerosi automobilisti che hanno parcheggiato le proprio macchine in divieto di sosta, intralciando il traffico.

