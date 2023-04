Lavori in corso. E entrare a Cagliari dalla 131 Dir diventa anche oggi un incubo.

Non è l’ormai classico e prevedibile incidente la causa della lunga coda che si è formata questa mattina all’ingresso del capoluogo, sul rettilineo di fronte all’ex inceneritore.

Il “problema” è che poco prima della rotatoria del Brotzu ci sono degli operai impegnati in un intervento sull’asfalto e sul guardrail. Per lavorare in sicurezza è stata ristretta la carreggiata e si viaggia su una sola corsia.

Risultato: un Venerdì di Passione.

(Unioneonline/E.Fr.)

