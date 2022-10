A Cagliari centinaia di auto incolonnate per tutta la mattina e nelle prime ore del pomeriggio sia in viale Diaz che in viale Colombo.

Una serie di transenne per lavori in corso, comparse da settimane nel prolungamento di via Roma e di recente anche nella strada che costeggia il mare, hanno paralizzato oggi il traffico domenicale di chi aveva pensato di trascorrere qualche ora piacevole al Poetto.

Un gran numero di automobilisti, esasperati, si è trovato bloccato appena dopo la rotatoria che regola il traffico davanti al molo Ichnusa.

Una volta finiti nel rettilineo hanno dovuto proseguire a passo d’uomo per superare viale Colombo, almeno sino a Su Siccu. Non è andata meglio a chi si è immesso su viale Diaz: il restringimento in prossimità del parcheggio di viale Cimitero ha creato anche lì un tappo, costringendo i veicoli a lunghe attese.

Solo nel tardo pomeriggio, quando il traffico verso il Poetto è calato, la situazione si è pressappoco normalizzata.

© Riproduzione riservata