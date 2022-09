Lavori di ristrutturazione imminenti nella fatiscente sede della guardia medica di Pirri, in via Santa Maria Chiara. Così scatta il trasferimento: il servizio da oggi è garantito "provvisoriamente”, dicono dall’Asl, nei locali del piano terra del Padiglione G, alla cittadella della Salute di via Romagna 16, a Cagliari”.

“Questo spostamento si inserisce nella politica dell’Azienda sanitaria locale che guarda con particolare attenzione ai servizi che lavorano in prima linea e che hanno il contatto diretto e quotidiano con i pazienti e che, quindi, devono offrire prestazioni sempre più appropriate e di qualità”, spiega Marcello Tidore, Dg dell’azienda sanitaria di Cagliari.

“Stiamo partendo dalle strutture che presentano maggiori criticità", aggiunge, “in un percorso che vedrà la ristrutturazione e l’ammodernamento, in futuro, anche di altre strutture sanitarie per garantire un maggiore comfort sia agli operatori sanitari che ai pazienti”.

La struttura del padiglione G, con ingresso da via Romagna, è dotata di un ampio ambulatorio dove opereranno due medici di turno, una sala d’attesa per i pazienti, due stanze per la sosta dei medici, e doppi i servizi dedicati uno agli operatori e uno ai pazienti.

All’esterno, nel parcheggio per gli utenti, si trovano le postazioni per l’ambulanza, un parcheggio per i disabili e i posti auto per i medici.

La Guardia medica lavorerà tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle ore 8; i giorni prefestivi dalle ore 10 alle ore 8 (dell’indomani) e i giorni festivi con orario H24.

Il servizio rimane a disposizione per prescrizioni di farmaci, visite ambulatoriali e visite domiciliari (per i cittadini residenti a Pirri e Monserrato).

La guardia medica risponde ai seguenti numeri di telefono: 366 9336012 - 070 520552.

(Unioneonline/EF)

