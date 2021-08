Porto Flavia, La Pelosa, Pan di Zucchero, Tuerredda. E poi seadas, malloreddus e culurgiones. La Sardegna raccontata dai social fa il pieno di visualizzazioni: sono 35 milioni quelle raccolte da video, immagini e storie postate in una settimana su TikTok Sardegna.

L'hashtag è stato lanciato appena una settimana fa e rientra nel progetto nazionale "Ti racconto l'Italia", poi il resto lo hanno fatto i “creator”.

Molti i locali che hanno contribuito a raccontare la bellezza dell’Isola sul web, ma anche migliaia di vacanzieri in questi giorni in Sardegna, tutti pronti a raccontare la propria esperienza tra spiagge, entroterra e pranzi in campagna.

Per la Sardegna, dunque, un risultato eccezionale: altre regioni hanno ottenuto risultati simili in termini di visualizzazioni, ma il successo dell'Isola è legato al fatto che questi numeri sono stati raccolti in una sola settimana.

Protagonisti luoghi noti e meno noti, cibo tipico e artigianato locale. E non manca la colonna sonora con la playlist dedicata #TikTokSardegna: da "Sardegna" di Alessandro Varzi a "La mia Sardegna" di Mariano Deidda, sino a hit più recenti come "Il Cielo nella stanza" di Salmo o "Sardegna" di Cesare Cremonini.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata