«Grazie, per la professionalità e il benessere che ci avete dato». Questo il cuore della lettera inviata da G.P., veronese che durante una vacanza si è visto ricoverare i due figli, ai vertici dell’ospedale Microcitemico di Cagliari, spesso al centro delle polemiche, non certo a causa del personale.

La missiva è stata inviata ai vertici della Asl di Cagliari ed è stata pubblicata sul sito dell’azienda sanitaria. Eccola.

«Vorrei esprimere i più sentiti ringraziamenti per l’eccellente assistenza e cura ricevuta durante il loro ricovero ospedaliero. In un momento di fragilità, incertezza e di indicibili sofferenze, abbiamo trovato conforto nella professionalità, nella gentilezza e nell’empatia dimostrata da tutto il team medico e infermieristico. Ogni membro del personale ha lavorato instancabilmente per garantire il loro benessere dimostrando un livello di dedizione e competenza che ho trovato straordinario.

Sono profondamente grato per il grande impegno nel fornire cure di alta qualità e per l’attenzione costante che ci è stata dedicata durante il nostro soggiorno in ospedale e tutto ciò ha alleviato le nostre preoccupazioni e ha contribuito a rendere il percorso diagnostico terapeutico più confortevole e mirato.

In particolare, vorrei ringraziare il professore Savasta per la sua professionalità e competenza nel gestire il nostro caso, più unico che raro, per essersi messo in gioco, coinvolgendo tutte le sue risorse umane a disposizione, per venire a capo di un quadro clinico estremamente complesso e di difficilissima interpretazione.