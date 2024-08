Una nave battente bandiera del Belize ha ricevuto un provvedimento di fermo da parte del Nucleo Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari.

Il cargo è arrivato ieri nel capoluogo sardo per operazioni commerciali. Sottoposto a ispezione, sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo. In tutto le irregolarità riscontrate sono state 16, di cui nove motivo di detenzione.

Come disposto dalla Capitaneria di Porto, la nave non potrà ripartire da Cagliari fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control.

Dall'inizio dell'anno - fanno sapere dalla Direzione marittima - sono state ispezionate 57 navi straniere, di queste 13 sono state raggiunte da un fermo amministrativo per gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione, mentre su 39 navi sono state rilevate diverse irregolarità meno gravi. «Le attività sono svolte nell'ambito del controllo sulle condizioni previste dalle Convenzioni Internazionali applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi internazionali - spiegano dalla Capitaneria - e sono tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza dei mercantili, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti».

