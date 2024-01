«Troppe macchine, troppo veloci». A Cagliari i residenti di Villanova protestano contro un problema presente «in tutta la città» ma anche nel quartiere, diviso tra zone pedonali e ZTL. «Ogni volta mi sfiorano! Mi sento in pericolo», queste alcune delle paure dei cittadini, raccolte e raccontate da “Laboratorio Villanova” che insieme all’associazione “Su Mesu” ha deciso di dar vita a una campagna di sensibilizzazione sull'eccessiva velocità delle automobili tra le vie.

«Abbiamo incontrato chi a Villanova abita o lavora – si legge sulla pagina Facebook – e con loro abbiamo scritto e pubblicato quattro poster, illustrati da @masoto_o ed editi da Oreri. Chiediamo a chi si muove in macchina o in scooter di guidare più lentamente, in modo da non mettere gli altri in pericolo. Chiediamo strade sicure e accessibili, perché vogliamo un quartiere vivibile, per tutti, a partire dal più fragile».

«Se condividi il messaggio – continua il post – e vuoi esporre i poster al pubblico puoi chiederne una copia gratuita da @spaziomesu in via San Giacomo 31/35. Se vuoi, puoi anche metterci la faccia La strada è un bene comune. Prendiamocene cura, impariamo a cedere il passo, rallentiamo».

