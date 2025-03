In otto anni nelle strade del capoluogo si sono verificati poco meno di 4.000 incidenti con feriti, 4.800 senza, 52 mortali. Lo studio effettuato dalla facoltà di Ingegneria dell’Università, in collaborazione con il Comune e la Polizia locale ha individuato le strade più pericolose e le cause principali degli scontri.

Un’indagine precisa e meticolosa grazie alla georeferenziazione che ha consentito di stabilire con precisione il luogo, l’orario, il numero delle auto coinvolte e analizzare l’incidentalità nell’area urbana di Cagliari e che ha messo in evidenza l’elemento più debole: il pedone.

Secondo lo studio, le strade dove si verificano la maggior parte degli incidenti sono le arterie di ingresso, uscita e di attraversamento dell’area urbana. «L’insieme composto dall’Asse mediano e da viale Marconi registrano circa il 10% del totale degli incidenti», spiega Mauro Coni, professore di “Strade, ferrovie e aeroporti” dell’Università di Cagliari, che ha curato lo studio.

