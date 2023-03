Incidente nel pomeriggio tra via Is Maglias e via Monte Sabotino, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis.

Due auto si sono scontrate quasi certamente per una mancata precedenza.

Nell’incidente si registra un ferito, non grave, trasportato dai volontari del 118 in codice giallo all’ospedale Brotzu. Una delle due auto ha abbattuto un cartello della segnaletica stradale, finendo la sua corsa contro la parete di un palazzo. Per fortuna, in quel momento, non transitava nessun pedone.

Accorsi sul posto anche gli agenti della polizia municipale che stanno effettuando i rilievi.

