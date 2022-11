In giro per le vie di Cagliari con una pistola elettrica.

Protagonista un 28enne del capoluogo, fermato ieri in tarda serata in via Premuda dalla Squadra Volante della Polizia.

Il giovane ha subito mostrato un atteggiamento molto nervoso che ha insospettito gli agenti, i quali hanno deciso di vederci chiaro controllando il contenuto dello zaino che il 28enne portava con sé.

All’interno hanno trovato uno storditore elettrico modello “stun gun” da 8mila kv, lungo 10 centimetri e largo 4,5.

Una “stun gun” si differenzia dal taser perché, a differenza dell’arma fornita in dotazione alle forze dell’ordine, va utilizzato a distanza ravvicinata dall’obiettivo.

L’uomo non è stato in grado di giustificare il possesso dell’arma di cui è vietato il porto, per questo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/L)

