Fermato dai carabinieri a Cagliari per un controllo, ha ripreso la marcia e ha rischiato di travolgere uno dei militari. La sua fuga è finita sulla 130 a Elmas.

Tutto è cominciato nel pomeriggio quando alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di un’auto che creava pericolo alla circolazione stradale. Una pattuglia ha intercettato e bloccato la Twingo: al volante c’era un 35enne nigeriano, senza fissa dimora. Quando i carabinieri sono scesi per identificarlo, l’uomo è ripartito. Scattato l’inseguimento, la macchina è stata infine fermata. Lo straniero non ha spento il motore e, anzi, ha tentato di accelerare ancora, probabilmente per riprendere la fuga. I carabinieri hanno allora infranto i finestrini anteriori e il 35enne, dopo aver aperto la portiera e tentato di aggredire un militare, è stato raggiunto da un dardo esploso da quest’ultimo dalla pistola ad impulsi elettrici “taser mod. x2”, in dotazione.

Sul posto è stato chiesto l’intervento del personale sanitario il quale ha rilevato nel fuggitivo parametri nella norma. Lui ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre tre carabinieri hanno riportato lievi ferite per la rottura dei vetri.

Perquisita la macchina, sono state ritrovate due bustine di marijuana contenenti complessivamente 1,9 grammi.

Lo straniero è stato denunciato a piede libero dalla sezione Radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per aver guidato senza patente un’auto senza assicurazione. La Twingo è stata sequestrata.

(Unioneonline/s.s.)

