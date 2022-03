Alessandro ha 11 anni e sta combattendo contro una grave forma di tumore raro con una forza e determinazione immense. Ma è anche un grandissimo tifoso del Milan. Il suo sogno è sempre stato quello di incontrare un giorno i suoi beniamini. In modo particolare Zlatan Ibrahimovic, di cui è un grandissimo fan. Ebbene, quel giorno è arrivato stamattina, al T-hotel, dove la squadra rossonera alloggia in attesa della partita contro il Cagliari di questa sera. E per lui è stata una sorpresa, il sogno che si è avverato. «Non sapeva proprio nulla», spiega Manuela Ambu, presidente dell'associazione Charlibrown. «Il nostro piccolo grande obiettivo è quello di dare forza e cercare di esaudire qualche sogno. Come quello di Alessandro, appunto, che ci ha chiesto di incontrare i giocatori del Milan. Grazie alla disponibilità della società rossonera, e nonostante le stringenti norme anti-Covid, noi di CharliBrown siamo riusciti a fargli incontrare nientemeno che il suo idolo, Ibrahimovic».

Ambu l’ha portato a fare colazione al T-hotel verso le 9 di stamane: «Non era molto entusiasta, non poteva certo immaginarsi quello che sarebbe accaduto di lì a poco». Ma quando è sceso Ibrahimovic e il resto della squadra, non poteva credere ai suoi occhi e non è riuscito a trattenere il sorriso: «Era molto emozionato, non riusciva nemmeno a parlare», racconta Ambu. «Ma eravamo molto emozionati anche noi e suo papà. Speriamo che questa giornata speciale gli dia una grande forza per continuare la sua lotta e arrivare poi a vincere questa battaglia. Forza Ale».

© Riproduzione riservata