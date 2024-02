La promenade des Anglais a Nizza, il waterfront di via Roma a Cagliari. Quasi un anno dopo (era il 27 marzo 2023) il via dei lavori in via Roma, prende forma il nuovo frontemare. La prima parte di via Roma dovrebbe tornare completamente libera a fine luglio: l’impresa ha già sistemato i basoli per una settantina di metri dopodiché, non prima dell’inizio dell’estate, passerà a lavorare sull’altro tratto, quello che arriva fino all’incrocio con il Largo.

Viabilità e bus

L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare, attraverso la realizzazione di questa promenade verde. La mobilità viene ripensata in chiave più dolce. Ecco perché nella nuova configurazione, già visibile, la carreggiata lungo i portici è ridotta a due corsie per le auto, una per senso di marcia, e corsie destinate agli autobus del Ctm.

La passeggiata

Contemporaneamente, i lavori procedono anche nella passeggiata scoperta. In questa fase, gli operai si stanno concentrando sul verde (saranno più di 200 gli alberi), in un secondo momento si lavorerà sulla pavimentazione che, in alcuni tratti, comprenderà anche quei basoli liberati da via Roma. Alla fine, all’interno del grande boulevard sorgeranno tre piccole “piazze” per la socialità, le attività produttive, etc.

