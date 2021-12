È stata portata a termine oggi la complessa attività di bonifica e di rimozione dei due pescherecci egiziani che nei giorni scorsi erano rimasti incagliati vicino allo scoglio di Sant’Elia. Le operazioni sono state condotte dalla Guardia costiera di Cagliari con l’impiego di alcune motovedette della classe 300, di due battelli veloci, della motovedetta CP 577 e della 4^ Sezione subacquei della Guardia Costiera.

Era l’11 dicembre quando le due imbarcazioni erano naufragate a causa delle condizioni meteomarine, gli equipaggi erano stati tratti in salvo, nel frattempo l’armatore era stato diffidato a mettere in atto le azioni necessarie per prevenire ogni forma di inquinamento, e aveva dava mandato a ditte specializzate per la totale bonifica.

Ai pescherecci sono stati svuotati i serbatoi da circa 20.000 litri di carburante e sono stati rimessi in galleggiamento mettendoli in condizioni di raggiungere in sicurezza l’ormeggio al porto di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata