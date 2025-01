Durante controlli di routine nell'ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di pesca e di commercio abusivo o irregolare, la Guardia Costiera di Cagliari ha intercettato, in piazza dei centomila in Cagliari, un ambulante che commercializzava prodotti ittici all'esterno di un mercato cittadino.

A seguito di controlli incrociati, i prodotti sono risultati privi dei requisiti di tracciabilità e pertanto l'ambulante è stato sanzionato per 1.500 euro e i circa 20 kg di pescato sono stati sequestrati.

Nel frattempo la motovedetta CP2100, impegnata in attività di controllo nel golfo, insieme a una squadra a terra, ha intercettato e sanzionato due natanti da diporto intenti all'esercizio di attività di pesca con attrezzi non consentiti. Circa 400 metri di reti da posta e nasse sono stati sequestrate e i pescatori sono stati sanzionati per 1000 euro ciascuno.

(Unioneonline)

