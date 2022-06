Furto in un negozio di cosmetici in via Manno a Cagliari.

I carabinieri della Stazione di Stampace hanno denunciato una trentottenne di Monserrato, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine.

La donna è accusata di aver rubato ieri pomeriggio prodotti per un valore totale di cento euro.

Dopo aver superato la barriera delle casse, è stata bloccata dai militari che intanto erano giunti sul posto a seguito di una segnalazione. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita ai gestori del punto vendita.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata