Cinque confezioni di profumi e due tute firmate, per un valore di circa 600 euro. È il bottino di un furto realizzato ieri in un negozio di Cagliari. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Dante, su richiesta della responsabile dell’esercizio, che aveva notato una donna che si appropriava dei prodotti nascondendoli in una borsa e proprio nel momento in cui stava uscendo, superando le barriere antitaccheggio che non avevano suonato, è stata bloccata dai poliziotti.

La 41enne di origine straniera ha mostrato quanto era in suo possesso: le confezioni dei profumi erano state avvolte una ad una con fogli di carta di alluminio, così come le placchette antitaccheggio dei capi di abbigliamento. Questo sistema aveva impedito l’attivazione del sistema di allarme al passaggio delle barriere.

La donna è stata arrestata per furto aggravato e oggi per lei in programma l’udienza di convalida per direttissima.

