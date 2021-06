È indagato con l’accusa di rapina impropria il 47enne di Cagliari arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della stazione di Villanova.

Z.S. era entrato in un negozio di via Nuoro impossessandosi di vari generi alimentari per poi superare la cassa senza pagare. E, per garantirsi la fuga, aveva spinto un dipendente del negozio che era riuscito a bloccarlo e ad avvisare i militari.

La refurtiva è stata restituita e l’uomo messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo in programma per oggi.

