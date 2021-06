Una 64enne di Alghero domiciliata a Cagliari, incensurata, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

La donna intorno alle 12.30 di ieri, in piazza Repubblica, è entrata alla Upim dove si è impossessata di un paio di orecchini di bigiotteria nascondendoli nella propria borsa e superando poi le casse senza pagare la merce.

I suoi movimenti non sono però sfuggiti al personale della sorveglianza che l’ha raggiunta e bloccata, avvisando infine i carabinieri. I militari hanno restituito la refurtiva ai gestori verificando inoltre che la 64enne aveva in realtà i soldi per pagare gli orecchini.

(Unioneonline/s.s.)

