Un canoista di 52 anni di Carloforte è stato soccorso dalla Guardia Costiera in una spiaggetta vicino alla Sella del Diavolo.

L’uomo non riusciva a tornare a riva a causa del forte vento di maestrale. Lo ha visto in difficoltà un passante che ha fatto scattare l’allarme.

La Capitaneria ha subito inviato la motovedetta Cp320 e l'elicottero Nemo 11-14 che hanno perlustrato la zona insieme ad altri natanti del centro velico.

Il canoista è stato recuperato dalla spiaggetta dove aveva trovato rifugio e portato al porticciolo di Marina Piccola.

(Unioneonline/D)

