Momenti di paura questa sera nel centro di Cagliari: in tanti hanno notato del fumo uscire dalle finestre al primo piano dell’ospedale San Giovanni di Dio. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco arrivati subito davanti alla struttura.

Sono così iniziate le operazioni di spegnimento dell’incendio, con la chiusura del tratto di strada davanti.

Il lavoro dei vigili è tuttora in corso e non si conoscono ancora le cause dell’incendio e gli eventuali danni.

-IN AGGIORNAMENTO -

