Un 69enne di Villanova è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo, con vari precedenti, è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina riposte in un cofanetto nascosto in tasca. Poi, a casa, altri due involucri di eroina, detenuti in casa unitamente a un bilancino di precisione, ritagli di cellophane destinati al confezionamento e 1.125 euro in contanti ritenuti presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, misura poi convalidata dal gip.

(Unioneonline/v.l.)

