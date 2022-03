Dopo quella posizionata ieri a Iglesias, la prima panchina gialla a Cagliari per sensibilizzare la cittadinanza sull'endometriosi sarà inaugurata oggi alle 13 in piazza Galilei nell'ambito della giornata mondiale dedicata a questa malattia.

Sensibilizzare la popolazione a saper riconoscere e affrontare una patologia così diffusa ma ancora poco trattata sarà uno degli obiettivi dell'importante e intensa giornata in programma oggi (dalle 9:30) nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, iniziativa organizzata dalla Fidapa BPW Italy Distretto Sardegna in collaborazione con le Associazioni "La voce di una è la voce di tutte" e "Mai più sole" e con il patrocinio del Comune di Cagliari.

L'endometriosi è una malattia ginecologica molto diffusa tra le donne: in Italia si stima ne siano affette il 10-15% delle donne in età riproduttiva e la patologia interessa dal 30 al 50% delle donne non fertili o con difficoltà a concepire.

La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.

Ma tra i temi trattati nel corso dei lavori, coordinati dalla giornalista Carmina Conte, troveranno spazio anche altre insidiose patologie come la vulvodinia, la neuropatia del pudendo, la fibromialgia e il dolore pelvico.

A parlare alcuni tra i massimi esperti del campo e personalità dell'universo medico e sociale di prima grandezza.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e delle rappresentanti Fidapa, Albachiara Bergamini, Presidente della sezione di Cagliari, Maria Lucia Fancellu, Presidente del Distretto Sardegna, e Concetta Corallo Vicepresidente nazionale del Club che promuove l'eccellenza delle donne nei settori delle arti, delle professioni e dell'economia, il convegno entrerà nel vivo con la relazione introduttiva di Silvia Trois, Vicepresidente del Distretto Sardegna.

Un luminare del calibro di Antonio Maccio, Professore ordinario dell'Ateneo cagliaritano e Responsabile della Ginecologia Oncologica dell'Ospedale Businco di Cagliari, interverrà sulla neuropelveologia e la terapia chirurgica laparoscopica, mentre la ginecologa Elisabetta Sanna componente del team di specialisti del Professor Macciò, esporrà la sua relazione sulla vulvodinia.

Molto significativa la partecipazione della rappresentante della Fidapa all'interno della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Sardegna, Maria Chiara Basciu, medico dentista, fondatrice della Fidapa Sulcis, volontaria e impegnata nella cura dei carcerati e delle carcerate in Sardegna e a Milano, che affronterà le tematiche trattate a livello medico-ginecologico dalla Fidapa e dal massimo organismo sardo preposto alla tutele delle donne nella società isolana.

La tutor dell'Associazione "La voce di una è la voce di tutte" Mariangela Bifulco e la Presidente dell'ordine regionale delle psicologhe e degli psicologi Angela Quaquero parleranno di esperienze sul campo e, per le implicazioni psicologiche, di Emozioni e linguaggio del corpo.

Prima delle conclusioni della Vicepresidente nazionale Concetta Corallo, il pubblico potrà ascoltare le testimonianze di Dalila Speziga e Veronica Ziulu, due donne che parleranno alla platea delle loro esperienze con alcune delle patologie trattate nel corso dell'evento.

Ingresso libero con green pass e mascherina FFP2.

L.P.

