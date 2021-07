Nell’ordine del giorno votato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale riunitosi per esaminare l’emergenza incendi nell’Oristanese c’è un preciso impegno richiesto alla Giunta. Ed è quello di istituire un tavolo permanente con gli amministratori delle comunità colpite e con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti. Obiettivo sarà quello di definire le azioni immediate per il ripristino dei danni e una strategia condivisa sulla ricostruzione dell'economia e del paesaggio nei territori devastati dai roghi.

Il primo firmatario è stato Diego Loi (Progressisti), che è sindaco di Santu Lussurgiu, uno dei paesi devastati dalle fiamme. Nel documento c’è anche l’impegno a trasmettere alle commissioni con la massima urgenza una prima bozza di disposizioni legislative che stabiliscano la fissazione di un quadro di risorse finanziarie straordinarie da stanziare nel bilancio per supportare i Comuni e i cittadini danneggiati dagli incendi.

