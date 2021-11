Pur essendo agli arresti domiciliari, gli agenti delle Volanti di Cagliari lo hanno sorpreso tranquillamente a cena in un ristorante. Il 19enne è finito di nuovo in manette.

È stata una segnalazione arrivata al 113 a indicare la presenza del ragazzo in un locale di Is Mirrionis. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto il giovane ha tentato di nascondere una pistola priva di tappo rosso, risultata poi essere una scacciacani calibro 8 mm. Accompagnato in Questura, è emerso che il giovane fosse destinatario della misura cautelare per le minacce nei confronti della sua ex compagna, e che avesse più volte violato il dispositivo nelle settimane precedenti. Inoltre, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, sono state ritrovate due piante di marijuana coltivate per uso personale.

Oggi è in programma l'udienza di convalida con rito direttissimo.

