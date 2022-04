Sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso in flagranza di reato e ieri mattina è stato arrestato in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione.

Alla casa circondariale di Uta è finito un uomo classe 1969. Nel corso delle attività di controllo per arginare il fenomeno della vendita di droga a Cagliari in particolare nelle zone di San Michele e Is Mirrionis, gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile lo hanno ammanettato. Era stato sorpreso a detenere stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’ufficio di Sorveglianza del tribunale ha revocato la detenzione domiciliare disponendo la misura cautelare in carcere.

