Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in scuola di via Garavetti per complimentarsi con gli alunni della 5 A, sul podio del concorso nazionale sui diritti umani promosso dall’Unesco.

Ad accompagnare il primo cittadino l’assessora all’Istruzione Marina Adamo. La classe vincitrice – guidata dall'insegnante Francesca Ghezzo –, si è cimentata con il tema di quest’anno: “Il Patrimonio Mondiale Unesco è anche tuo! Qual è il Patrimonio naturale, materiale o immateriale che, nella tua città o Regione, vorresti fosse inserito nella Lista Unesco del "Patrimonio universale per l'Umanità?”.

Gli studenti, partendo dagli spunti dell'insegnante – con la collaborazione della docente Elena Pisu –, hanno puntato decisi sul Parco adiacente alla scuola, e hanno presentato un lavoro dal titolo: “Monte Urpinu, noi vogliamo tutelare un bel parco vicino al mare tanto facile da amare”. L’elaborato ha mosso i suoi primi passi con la descrizione dello spazio verde cittadino, continuando con una riflessione arricchita di interviste, disegni e articoli giornalistici. La commissione ha apprezzato la passione e l'interesse nella trattazione della tematica di profondo spessore culturale, di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale. La classe ora si prepara per ricevere una delegazione locale dell’Unesco che nei prossimi giorni formalizzerà la consegna degli attestati e del tablet ottenuto come premio per la vittoria.

