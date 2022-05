Al porto di Cagliari primo sequestro della stagione vacanziera 2022 di gioielli naturali razziati dai turisti.

Gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno infatti fermato una coppia di crocieristi, entrambi italiani, che stavano tornando sulla nave dopo un’escursione a terra con decine di conchiglie prelevate dalle spiagge e dai fondali del Cagliaritano in barba ai divieti.

Il “tesoro” sottratto agli arenili era nascosto in un sacchetto, infilato in uno zaino.

Entrambi sono stati quindi segnalati alla Guardia Forestale per i provvedimenti e le sanzioni del caso.

"Quello odierno – spiega una nota dell’Autorità di Sistema Portuale – è il primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due tartarughe. L’AdSP informa inoltre che “per la stagione in corso verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza”.



